Beau neemt Weet Ik Veel!? over van Linda

In het programma Café Hendriks & Genee wordt zondag aan Beau gevraagd of het klopt dat hij het desbetreffende programma zal gaan presenteren. „Het zou kunnen”, reageert de presentator ontwijkend. Luuk Ikink geeft maandag in RTL Boulevard meer duidelijkheid: Beau wordt inderdaad de nieuwe presentator van de quiz.

Linda de Mol moest na haar overstap naar Talpa van broer John noodgedwongen twee programma’s achterlaten bij haar vorige werkgever RTL: Weet Ik Veel!? en Oh, Wat Een Jaar. Na een juridische procedure werd duidelijk dat de presentatrice deze kijkcijferhits niet mocht meenemen.