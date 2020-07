Orlando Bloom huurt privédetective in om hondje op te sporen

Bloom liet op Instagram weten ’gebroken’ te zijn en geen oog meer dicht te doen sinds Mighty’s vermissing. „Ik kan me geen enkele periode herinneren waarin ik me zo rot voelde als nu. Ze noemen een hond niet voor niets ’man’s best friend’. Het idee dat mijn mannetje alleen en bang is, maakt me gek. Het feit dat ik hem niet heb kunnen beschermen is een regelrechte nachtmerrie”, aldus Orlando.

Hij vervolgt: „Ik voel me machteloos, net zoals vele anderen die hun geliefden verliezen of niet kunnen zien in deze rare tijden. Geniet daarom alsjeblieft van de tijd die je samen kunt doorbrengen, want het kan zomaar veranderen. De band die ik met Mighty heb is zo bijzonder, dat ik me dat nu pas realiseer. Ik mis hem ontzettend en bid elke dag dat hij veilig terugkeert bij ons.”

Orlando en Katy hebben ook meerdere posters in de buurt opgehangen, waarin ze vragen om hulp van buren. Het stel looft een beloning van 5000 dollar uit voor degene die hen naar Mighty kan leiden.