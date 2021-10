Huis Britney Spears doorzocht op afluisterapparatuur

Britneys advocaat Mathew Rosengart eiste dat de beveiligingsspecialisten de villa van top tot teen onderzochten, terwijl de zangeres met haar verloofde Sam Asghari op vakantie was. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk iets is aangetroffen. „Het was een hele strakke operatie, die je kunt vergelijken met iets wat de FBI zou doen. Het hele huis is bij wijze van spreken op z’n kop gezet, omdat het echt schandalig zou zijn als blijkt dat Britney inderdaad jarenlang is afgeluisterd”, aldus een bron.

In de staat Californië moeten beide partijen op de hoogte zijn wanneer er opnames worden gemaakt, iets wat bij Britney en haar vader niet het geval zou zijn geweest. Een van de voormalige beveiligers liet in de documentaire weten meerdere malen op pad te zijn gestuurd om de laatste snufjes op het gebied van afluisterapparatuur aan te schaffen. Hem werd destijds door zijn baas verteld ’dat het puur en alleen voor Britneys veiligheid was’.