Lana del Rey maakt fans boos met visnetmondkapje

Lana del Rey droeg een zilveren mondkapje met gaatjes. In de winkel organiseerde ze voor fans een signeersessie voor haar nieuwe boek Violet Bent Backwards Over The Grass.

Lana zat in een afgesloten stukje van de winkel, maar later verschenen een voor een foto’s op sociale media waarop ze met fans in contact was. Daarbij hield de zangeres weinig afstand. In Los Angeles luidt het dringende advies om een mondkapje te dragen als je in contact bent met andere huishoudens. De fans reageren verontwaardigd en noemen de actie onverantwoordelijk.