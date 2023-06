Brits koninklijk huis wenst alle vaders ’hele speciale’ Vaderdag

„Aan vaders waar dan ook, we wensen jullie een hele speciale Vaderdag vandaag”, luidt de tweet van zondag. Daarbij worden foto’s gedeeld van koning Charles en zijn vader Philip, die nu niet meer leeft. Ook wordt een foto van koningin Camilla met haar vader Bruce Shand getoond, die eveneens niet meer bij leven is. Tot slot is een foto van koning Charles met zijn twee zoons bijgevoegd. Op de foto zijn prins William en prins Harry nog kinderen.

Prins William en prinses Catherine staan ook stil bij de feestdag. De prins en prinses van Wales deelden zaterdagavond een nieuwe foto ter ere van Vaderdag. Daarop staan William en zijn kinderen George (10), Charlotte (8) en Louis (5). De foto werd eerder dit jaar gemaakt op Windsor Castle door fotograaf Millie Pilkington.