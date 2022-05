Danniella Westbrook ’leeft de droom’ met toyboy

„Ik geniet van het leven. Ik ben omringd door jonge mensen en mijn kinderen zijn mijn vrienden. Ze houden me scherp en zorgen dat ik bij de tijd blijft”, vertelt de voormalige actrice aan de Daily Star. Ook haar 28-jarige vriend David is van grote invloed. „Hij is nog erg jong. Als ik vijftig word, is hij 30. Iedereen heeft tegenwoordig een toyboy. Ik leef de droom. Hij houdt me jong.”

Hoewel Westbrook stelt erg gelukkig te zijn, is haar relatie momenteel niet ideaal. „Hij moest begin 2019 de gevangenis in en werd veroordeeld tot 9 jaar en 9 maanden. Volgend jaar mag hij echter al naar huis, hij heeft nog 11 maanden te gaan. Hij werd berecht voor handel in namaakgoederen en had ruzie met iemand.. Ik was er niet bij in de rechtbank”, vertelt ze over de man met wie ze lange tijd een knipperlichtrelatie had. Op het moment dat David werd veroordeeld waren ze niet samen, maar de vlam tussen hen wakkerde weer aan toen ze hem in de gevangenis bezocht. „Sindsdien hebben we nooit meer achterom gekeken, we zijn nu ongeveer een jaar samen.”

Zodra David op vrije voeten is, zijn de twee voornemens de verloren tijd flink in te halen. Niet alleen willen ze hun liefde bezegelen met een bruiloft op de Malediven, ook kijkt Westbrook nu al uit naar de ’slapeloze nachten’ met haar toyboy. Want hoewel ze momenteel niet fysiek met elkaar kunnen zijn, heeft Westbroek al wel kunnen proeven van zijn kwaliteiten in bed. „Ik zou niet zo lang op hem wachten om te zien of hij goed is... Nu kunnen we niets doen, maar er zullen vele slapeloze nachten volgen als hij vrij is.”