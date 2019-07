Cardi B moet concert cancelen om bedreiging

„Lieve Indiana-fans, ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Ik was al in de zaal en heb zelfs een paar nieuwe moves geoefend, die ik graag wilde laten zien in mijn show. Helaas kwam er via de beveiliging een dreigement binnen en adviseerde mijn management om de show op het laatste moment af te zeggen. Deze bedreigingen worden momenteel onderzocht”, aldus Cardi.

Ook de locatie waar het concert zou plaatsvinden, heeft van zich laten horen. „Dit is een belangrijke mededeling! Het concert van vanavond gaat niet door en wordt verplaatst naar 11 september. Verdere details volgen later.”

Volgens de politie van Indianapolis zou er een serieus dreigement zijn uitgegaan naar Cardi B, waarover geen verdere mededelingen zijn gedaan.