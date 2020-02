RTL begint op 4 maart met ’Op Goed Geluk’

„Verheug me er op! Zin om te gaan zoeken naar leuke matches. Op goed gevoel, gehoor en vooral op goed geluk”, meldt Paul de Leeuw.

Op Goed Geluk werd tussen 1987 en 1992 bij de TROS uitgezonden, met Carry Tefsen als presentatrice. RTL4 maakte twee jaar geleden een nieuwe versie met Gordon. Bijna 1,2 miljoen kijkers keken in januari 2018 naar de eerste aflevering. In hetzelfde jaar maakte Gordon bekend over te stappen naar Talpa.

De opzet van het programma blijft onveranderd. Aan de ene kant van de waaier zit een vrijgezel die vragen mag stellen aan drie potentiële partners aan de andere kant van het scherm. Na de keuze gaat de waaier omhoog en is er de eerste kennismaking. Het stel vertrekt direct op citytrip, waar ze later verslag van komen doen.