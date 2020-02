Alberto Stegeman: ’Reactie Peter R. de Vries zeer oncollegiaal’

Volgens Stegeman mag iedereen van het programma vinden wat die wil. „Alleen wat je niet moet doen is een beetje de onderzoeken die wij doen klein maken. Dat is gewoon onterecht. Daar zit heel veel tijd in en dat gaat echt niet vanzelf. Dat zijn echt belangrijke onderwerpen. Daar kunnen we over van mening verschillen en dat is ook prima, maar je moet niet het team daar een beetje mee belachelijk lopen maken. Dat vond ik oncollegiaal en respectloos.”

Peter R. de Vries weet volgens Stegeman drommels goed hoeveel werk er zit in de onderzoeken die ze doen: met het team zijn ze ’vaak maanden bezig’. „Hij had het dan over; ‘Ik kan iedere dag wel een uitzending maken met zo’n pasje op Schiphol.’ We hebben daar medewerkers drie maanden aan het werk gehad, dat heeft ontzettend veel tijd gekost. Ik vond het een beetje respectloos.”

Het kwam voor Alberto Stegeman bovendien uit de lucht vallen. Volgens hem gaan ze altijd goed met elkaar om en was De Vries in het verleden wel positief over het onderzoeksprogramma. Stegeman was bij RTL Boulevard om te praten over de eis van het OM, die een werkstraf eiste voor het ’plaatsen van een nepbom op een kazerne in ’t Harde’.