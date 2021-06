Dochter Jennifer Ewbank liep op kinderfeest schedelbreuk op

„Het gebeurde recht voor onze ogen in een fractie van een seconde toen het dier op hol sloeg. Ik herleef nog steeds continu iedere stap van de gebeurtenis. In het bos, op de grond met ons meisje in mijn armen”, schrijft Jennifer op sociale media.

In het ziekenhuis bleek Emily een schedelbreuk en bloeding te hebben. „Ongeloof, verdriet, boosheid, onzekerheid, angst en besef. Alles kwam bij ons voorbij maar dit meisje heeft vooral haar kracht laten zien. Ze is zo’n ongelofelijke vechter! Em is klein van stuk maar ze heeft een onophoudende wil.”

Inmiddels is Emily weer aan de beterende hand. „Na negentien prikken, twee CT-Scans, complicaties en hersteldagen doet Emily het inmiddels ontzettend goed! Terwijl ik dat laatste schrijf, klop ik af want we zijn er nog niet. Na twee weken in het grote witte huis zijn we weer thuis en lopen we momenteel spastisch om haar heen, omdat zij naast een (nog te helen) breuk op haar hoofdje, de aankomende 2,5 maand vallen of stoten moeten voorkomen vanwege haar medicatie. Wat we met onze kleine wandelende tornado in huis nog best spannend vinden”, vervolgt de zangeres.

„Ik heb getwijfeld dit te delen omdat wij ons als gezin nog nooit zo kwetsbaar hebben gevoeld. Tegelijkertijd is er een kracht binnen ons gezin ontstaan wat mij ontzettend raakt. Al is dit zeker geen mooi plaatje in ons leven, we zijn ongelofelijk dankbaar dat haar bedje weer gevuld is thuis. Iemand vertelde mij: ’Je bent zo gelukkig als de gezondheid van je kind’. Ik schiet weer vol als ik deze zin schrijf want Jezus wat is dat waar! Wij zijn zo belachelijk trots op ons meisje!”

De komende week wordt er in ieder geval nog een MRI-scan gedaan, daarnaast gaat ze een revalidatietraject in waarbij Emily wekelijks training krijg.