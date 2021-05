Oya Lélé, K3-hitmaker Miguel Wiels stopt ermee

Wiels vindt het tijd om iets anders te doen, legt hij uit aan radiozender MNM. „Ik had het gevoel dat ik alles al een beetje had geschreven. Je kunt in je leven maar een maximaal aantal kreten verzinnen en ik denk dat ik nu aan mijn maximum zit.”

De componist was verantwoordelijk voor hits als Oya Lélé, Alle kleuren en Oma’s aan de top. Maar het meest trots is hij op Heyah Mama. „Dat is een beetje cliché omdat dat de allereerste K3-hit was. Ik krijg nog steeds kippenvel wanneer ik dat lied hoor. Daarmee is het allemaal begonnen. Ik kan me die zomer nog zo herinneren, toen het ontplofte in Vlaanderen. Dat was allemaal dankzij dat ene liedje dat ik in een achterkamertje in het dorpje Beervelde heb geschreven.”

Even tot hier

Wiels stopt niet helemaal met het schrijven van muziek. „Ik heb nog veel fantastische projecten.”

Een van die projecten is het Nederlandse satirische programma Even tot hier waarin hij te zien is als bandleider. Onlangs werd Wiels in een aflevering nog vergezeld door K3, met een nieuwe versie van het nummer 10.000 Luchtballonnen. Daarin werd het coronabeleid bekritiseerd en grapten de dames dat elk liedje van K3 wel iets ’infantiels’ bevat.