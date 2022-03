Meghan door halfzus aangeklaagd voor laster in Oprah-interview

Onder meer de opmerking van Meghan dat ze enig kind is, schoot bij Samantha in het verkeerde keelgat. „De lasterlijke ondertoon is dat de aanklagende partij geen enkele relatie had met haar zus Meghan, dat zij nagenoeg vreemden van elkaar waren en dat de aanklagende partij een lucratieve carrière heeft opgebouwd door onware verhalen te verkopen terwijl ze niets weet van de jeugd van de gedaagde”, aldus de aanklacht.

Samantha Markle stelt tevens dat Meghan een verhaal over haar arme jeugd heeft verzonnen om zo ’een van-niets-naar-de-koninklijke-familie-verhaal’ te creëren. Ook zou Meghan in de biografie Finding Freedom over haar familie hebben gelogen.

De zus van de hertogin van Sussex eist 75.000 dollar plus advocatenkosten. Volgens de raadsman van Meghan heeft zijn cliënt niets te vrezen, hij noemt de aanklacht ’nergens op gebaseerd en ’absurd’. „We gaan hier zo min mogelijk aandacht aan besteden, meer verdient dit niet.”