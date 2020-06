Adriaan vecht tegen de coronakilo’s

„De corona-epidemie heeft ook bij mij gezorgd voor wat extra kilootjes”, aldus Aad van Toor. „Ik was gewend elke dag boodschappen te doen, om vervolgens een wandeling te maken door een parkje waar apparatuur staat waarop ik kon trainen. De kilo’s vlogen eraf en mijn conditie werd stukken beter. Wandelen mag inmiddels weer, maar de apparatuur is nog steeds verboden om aan te raken.”

Adriaan woont al jaren vooral in Spanje. „Het is niet meer het Spanje dat we zijn gewend, de corona heeft zijn sporen nagelaten”, vertelt hij. „De supermarkten mag je alleen binnen met een mondkapje. En er zijn maar heel weinig toeristen, alle stranden zijn vrijwel leeg. De Spaanse overheid hoopt dat dit na 1 juli weer gaat veranderen.”

(Tekst gaat verder na de foto.)

Ⓒ YouTube/Bassie & Adriaan Channel

Expositie

Ook Adriaan en zijn broer Bas van Toor moesten vanwege de coronamaatregelen hun plannen omgooien. Een grote expositie over hun werk en leven in Museum Vlaardingen moest worden uitgesteld naar het najaar. „We gaan nu op 14 oktober open”, vertelt Aad in het filmpje. „Ik zal er regelmatig zijn om rondleidingen te geven en op de foto te gaan met fans. Maar uiteraard wel op gepaste afstand.”

Bassie zal vooralsnog niet vaak aanwezig zijn om kattenkwaad uit te halen in het museum. De 84-jarige clown herstelt van een recente operatie aan zijn nieren.