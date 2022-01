Jamie Lynn Spears in tranen: ’Ik heb Britney altijd gesteund’

Britney staat sinds november niet meer onder toezicht van haar vader, die in zijn rol als curator sinds 2008 alles voor haar bepaalde. De zangeres vertelde dat de band met haar familie mede daardoor verre van goed is. Ook de relatie met Jamie Lynn is verslechterd. Sinds begin deze maand volgt Britney haar jongere zus zelfs niet meer op Instagram.

De 30-jarige actrice snapt niet hoe dat zo is gekomen, omdat ze haar zus naar eigen zeggen altijd heeft gesteund. „Als ze hulp nodig had dan zorgde ik ervoor dat ze die kreeg. Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze de juiste contacten had om haar te helpen het curatorschap te laten beëindigen”, zei ze woensdag in Good Morning America.

Daarom snapt Jamie Lynn niet waarom hun relatie nu moeizaam is. „Ik hou van mijn zus”, zei ze huilend. „Ik hou van haar, heb haar altijd gesteund en gedaan wat goed was voor haar – en dat weet ze – dus ik weet niet waarom we nu in deze situatie zijn beland.”