Dochter voor Grey’s Anatomy-ster Kevin McKidd

Nava is het tweede kind van het stel. Begin 2018 werd hun zoon Aiden geboren. Het jongetje is volgens Kevin „nu al een geweldige grote broer” voor zijn zusje. Kevin heeft ook een 19-jarige zoon en een 17-jarige dochter uit een eerder huwelijk.

Kevin, die in de ziekenhuisserie dokter Owen Hunt speelt, laat aan People weten dat het meisje afgelopen weekend is geboren. „Ik ben weer aan het werk voor het zestiende seizoen van Grey’s. We zijn heel gelukkig en wennen aan onze nieuwe dagelijkse routine met Nava. We prijzen ons rijk dat we gezonde, gelukkige kinderen hebben.”