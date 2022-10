Haalt Shakira uit naar ex Gerard Piqué in nieuw nummer?

Het nummer gaat over het verwerken van de pijn en het constant willen achterhalen van de reden van een relatiebreuk. In de clip speelt de Puerto Ricaanse rapper Ozuna de ex van Shakira. Hij beschiet de zangeres in een supermarkt met een bazooka waarna haar hart eruit geknald wordt en door het gangpad vliegt. Ook zingt ze onder andere: „Je verliet me vanwege je narcisme.” Hierdoor lijkt het erop dat ze uithaalt naar Gerard.

Shakira en Piqué maakten eerder dit jaar bekend dat zij - na een relatie van meer dan tien jaar - uit elkaar gingen. De twee hebben samen twee zoontjes. De verdediger van Barcelona zou vreemdgegaan zijn.