Take That werkt aan nieuw album en wereldtournee

„We zijn met het album bezig. We hebben geleerd om op afstand te werken, omdat we in verschillende delen van de wereld wonen”, vertelt Barlow in The Sun. „Ik stuur dan een refrein naar hen en vraag ze me te laten weten wat ze ervan vinden. Een paar dagen later sturen ze me het terug en is het verder aangevuld..”

De mannen hopen volgend jaar zomer hun eerste single uit te kunnen brengen, rond oktober volgt het hele album. „Het jaar daarop hebben we vrij gehouden voor een wereldtournee. Dat hebben we al jaren niet meer gedaan. We zullen een paar verrassende plekken aandoen waar we nog niet eerder zijn geweest”, vervolgt de zanger.

Hoewel de mannen allemaal aan hun eigen carrière werken, zijn ze zeker van plan met Take That te stoppen. „We zijn erg ambitieus en bereid om daar hard voor te werken. Muziek gaat niet over herhaling, dus we willen altijd het gevoel hebben dat we vooruit gaan en nieuwe dromen najagen. We hebben al veel gedaan met Take That, maar we hebben niet alles bereikt wat we willen bereiken. Ik denk dat we nog jaren te gaan hebben.”