Bevestigd: Fabrizio en Pommeline uit elkaar

Op Instagram schrijft Pommeline: „Na vele vragen en reacties willen Fabrizio en ik bij deze laten weten dat we allebei onze eigen weg op gaan. Dit is een gezamenlijk besluit geweest en staat los van onze deelname aan Temptation Island Vips. Wij hopen dat mensen ons onze privacy willen gunnen.”

Twee maanden geleden begonnen de geruchten over de breuk al toen Pommeline een tatoeage van de naam van Fabrizio liet weglaseren. ’Removing an old mistake’, liet ze destijds weten. De twee waren sinds begin vorig jaar samen.