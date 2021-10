Scheiding Ron Perlman na twee jaar rond: 10k alimentatie per maand

Het stel was 38 jaar getrouwd toen in 2019 bekend werd dat het huwelijk op de klippen was gelopen. Perlman werd rond die tijd zoenend gespot met actrice Allison Dunbar, een collega van de serie StartUp. Ron (71) en Opal (70) hebben een zoon en een dochter, die beide in de dertig zijn.

Naast de maandelijkse betaling heeft Perlman ook toegezegd de kosten van de scheidingsadvocaat van zijn ex te betalen. Daarnaast mag zij hun huis in Los Angeles houden. Een appartement dat het stel in New York had, wordt verkocht en de opbrengst verdeeld. Mocht de acteur in de toekomst meer dan 624.000 dollar per jaar gaan verdienen, dan krijgt zijn ex-vrouw nog eens twintig procent van de extra inkomsten.