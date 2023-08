Billy Porter moet huis verkopen door acteursstaking

Leden van acteursvakbond SAG-AFTRA zijn sinds vorige maand in staking. Ook schrijvers staken momenteel en bijna alle producties zijn daardoor stil komen te liggen. „Ik moet mijn huis verkopen. Omdat we aan het staken zijn”, zegt Porter. „En ik weet niet wanneer we weer aan het werk kunnen.”

De acteur vervolgt dat veel artiesten van salaris naar salaris leven, totdat ze het echt gemaakt hebben. „Ik zou in een nieuwe film spelen, en in een nieuwe tv-show die in september zou beginnen. Maar dat gebeurt nu allemaal niet.” De acteur was ten tijde van het interview in het Verenigd Koninkrijk, maar hij geeft in het interview aan dat ook hij gaat protesteren zodra hij weer in de Verenigde Staten is.

De 53-jarige Porter won in 2019 de Emmy voor beste acteur voor zijn rol als Pray Tell in de serie Pose.