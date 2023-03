Rick and Morty-bedenker niet meer vervolgd voor huiselijk geweld

„Ik ben dankbaar dat de zaak is geseponeerd, maar tegelijkertijd ben ik nog steeds diep geschokt door de vreselijke leugens die tijdens dit proces over mij zijn gemeld”, schrijft Roiland. „Ik ben bovenal teleurgesteld dat zoveel mensen zo snel oordeelden zonder de feiten te kennen en mij alleen op basis van beweringen van een verbitterde ex probeerden te ’cancelen’. Dat dat ook voor een deel is gelukt, is schandelijk.”

In januari werd bekend dat de 43-jarige stemacteur door een ex-vriendin werd beschuldigd van onder meer huiselijk geweld en bedreiging. Dat zou in 2020 zijn gebeurd. Hoewel Roiland onschuldig pleitte, besloot het kanaal Adult Swim, dat verantwoordelijk is voor de animatieserie, in januari de samenwerking met Roiland te beëindigen. Ook entertainmentbedrijf Hulu, waarvoor Roiland werkte aan de programma’s Solar Opposites en Koala Man, liet de stemacteur vallen.

„Nu de rechtszaak achter de rug is, ben ik vastbesloten om me te concentreren op zowel mijn creatieve projecten als op het herstellen van mijn goede naam”, aldus Roiland.