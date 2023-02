Oudste kinderen mogen beslag leggen op villa Jan des Bouvrie

Dochter Nicole en zoon Jean-Marc uit het eerste huwelijk van Jan, die eind 2020 overleed, stonden tegenover hun stiefmoeder Monique omdat zij ontevreden zijn over de manier waarop de erfenis van hun vader wordt verdeeld. Ze legden daarom beslag op de villa van hun vader. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat die niet hoeft te worden beëindigd. „Met het beslag willen de kinderen uit het eerste huwelijk een soort zekerheid stellen dat zij hun deel van de ’erfenis’ krijgen”, stelt de rechter. „Op dit moment weegt het belang van die oudste kinderen zwaarder dan het belang van de weduwe van Des Bouvrie en de kinderen uit het tweede huwelijk.”

In de uitspraak is te lezen dat Jan in 2020 zijn testament wijzigde. „Die wijziging hield in dat zijn kinderen uit het eerste huwelijk als erfgenamen zijn uitgesloten. Wel creëerde hij meerdere legaten voor deze kinderen”, volgens de rechtbank bepalingen in een testament „waarin staat dat iets wordt nagelaten zonder dat deze persoon erfgenaam is.” Over de berekening van de hoogte van die legaten en de wijze van uitkering is onenigheid. Daarom hebben Nicole en Jean-Marc beslag laten leggen op de villa, die te koop staat voor 10 miljoen euro.

Ongestoord

„Uit het testament van Jan des Bouvrie valt af te leiden dat hij wilde dat zijn echtgenoot na zijn dood ongestoord moet kunnen doorleven. Dit betekent dat de kinderen uit het eerste huwelijk de legaten pas kunnen opeisen na het overlijden van de weduwe. Omdat zij voor 1/100 deel erfgenaam is denken de kinderen uit het eerste huwelijk dat het vermogen uit de nalatenschap na haar overlijden niet hoog genoeg is om de legaten uit te betalen. De kinderen uit het tweede huwelijk zijn voor het overige deel (99/100) erfgenaam.”

Hoe hoog het op te eisen legaat van de kinderen uit het eerste huwelijk moet zijn, moet volgens de rechter in een andere procedure bepaald worden. Die vraag was geen onderdeel van het kort geding.