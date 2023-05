Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn lichaam is verwoest’ Door coke verminkte soapster ’haat’ haar nieuwe gezicht: ’Vreselijk!’

Actrice Danniella Westbrook heeft door een jarenlange drugsverslaving last van afgebrokkelde botten in haar gezicht. Ⓒ ANP/HH

Het zit actrice Danniella Westbrook, bekend van haar rol in de Britse soap EastEnders, niet bepaald mee. Door het snuiven van vervuilde cocaïne zijn de botten in haar gezicht dusdanig toegetakeld, dat haar gelaat geheel misvormd is geraakt. Al een tijdlang ondergaat de soapster reconstructieve operaties om haar gezicht in oude luister te herstellen. Maar de laatste ingreep ging compleet de mist in...