Opa Tim Senders overleden

„Het verliezen van een onvergetelijke opa en vooral een prachtige vriend geeft mij veel verdriet, maar ik ben dankbaar voor de liefde en humor die hij ons heeft gegeven”, schrijft Tim, bekend van de tv-hit Streetlab, bij een foto van zijn opa Frits. „Een inspiratiebron die mij gemaakt heeft tot de persoon die ik nu ben.”

Tim gaf zijn opa vorig jaar op hoge leeftijd landelijke bekendheid dankzij een YouTube-serie waarin hij op avontuur ging met de destijds 89-jarige. Zo bezochten ze samen het festival De Zwarte Cross en gingen ze racen op een circuit. Dit voorjaar was hij via een onlineverbinding voor het laatst op tv te zien in de talkshow M.

Tim liet eerder deze week al weten dat het niet goed ging met zijn opa. „Koester de tijd die je met elkaar hebt, je weet nooit wanneer het de laatste keer is dat je samen bent”, sluit de presentator zijn bericht af.