’Adele maakt album met John Legend en producer Whitney Houston’

„Adele legt haar hart en ziel in deze plaat, inclusief haar gevoelens na haar scheiding. Ze was al fan van Raphael sinds ze een tiener was. Ze wil dat haar volgende album veel soul bevat met een wat meer eclectische sound”, aldus een bron van The Sun. Adele zou ook al wat nummers aan John Legend hebben laten horen voor een eventuele samenwerking.

De Britse zangeres maakte vorig jaar bekend te gaan scheiden van haar echtgenoot Simon Konecki, met wie ze zoontje Angelo James heeft. Adele’s laatste album 25 verscheen in 2015.