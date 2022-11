Premium Het beste van De Telegraaf

Maasstad verwelkomt succesexpositie uit Londen Kunst die knipoogt naar ’Black Panther’ in Kunsthal Rotterdam

Door Paola van de Velde

De ambassadeurs van Hew Locke zijn volgens de kunstenaar overlevenden uit een dystopische wereld. Ⓒ Kunsthal Rotterdam

De ambassadeurs, zo noemt de Britse beeldhouwer Hew Locke zijn beelden van zwarte mannen en vrouwen die in vol ornaat, behangen met goud, sieraden en symbolen van strijd, dood en vrede, hoog te paard zitten. Blakend van zelfvertrouwen turen ze in de verte. „Ze zijn overlevenden te paard in een dystopisch, afgebrand landschap, op weg naar de toekomst”, aldus de 63-jarige kunstenaar.