Omroepen zitten wens Frank Masmeijer in de weg

Het nieuws dat Frank Masmeijer gratie heeft gekregen, sloeg vorige week in als een bom. Hoewel er veel kritiek op het besluit was, ziet de voormalig quizmaster zijn toekomst rooskleurig in. „Ik wil genieten van mijn nieuwe leven. Een baan, geld verdienen en genieten van mijn kleindochter die ik nu voor het eerst heb kunnen vasthouden”, vertelde hij aan Privé.

In eerdere interviews maakte hij bovendien duidelijk dat hij graag zijn tv-carrière weer zou willen oppakken. Maar díe wens lijkt voorlopig niet uit te komen, zo blijkt uit rondvraag door Nu.nl. Omroep MAX vertelt aan die site dat een samenwerking ’niet aan de orde’ is en KRO-NCRV wenst de oud-presentator ’succes met zijn ambitie’ terug te keren.

Ook bij de commerciëlen is er weinig interesse om Masmeijer binnen te halen. „We zien daar nu geen reden toe”, vertelt RTL na navraag van Nu.nl. Talpa lijkt eveneens niet happig. „Vooralsnog niet”, laat een woordvoerder weten. Maar, met dit antwoord lijkt de deur in ieder geval niet volledig gesloten voor Masmeijer.

Het lijkt het hem echter weinig te deren. In de nieuwste Privé, vanaf vandaag in de winkel, wordt duidelijk dat Frank Masmeijer met volle teugen van zijn plotseling verkregen vrijheid geniet. En: „Ik heb een aantal heel mooie perspectieven. Als alles concreet is, wil ik ermee naar buiten komen.”