Kate Winslet vond seksscènes voor Ammonite ’anders dan andere’

„Ik ben er achter gekomen dat het een groot verschil maakt dat twee vrouwen dezelfde liefdestaal spreken”, vertelt ze. De 45-jarige actrice heeft al eerder intieme scènes opgenomen met een vrouw. „In de eerste film die ik ooit heb gedaan, Heavenly Creatures, speelde ik ook een lesbisch meisje”, zegt ze.

Tijdens deze film, die uitkwam in 1994 en genomineerd werd voor een Oscar, voelde ze zich onervaren en niet zo zelfverzekerd. „Ik was net zeventien en had nog amper ervaringen van echte intimiteit in mijn eigen leven, ik had geen idee wat ik aan het doen was behalve dat ik een personage speelde”, zegt Winslet.

Expres

Ammonite speelt zich halverwege de 19e eeuw in Engeland af en is losjes gebaseerd op het leven van de beroemde Engelse paleontoloog Mary Anning, gespeeld door Kate Winslet. Zij krijgt de opdracht te zorgen voor een rijke vrouw genaamd Charlotte Murchison, gespeeld door Soairse Ronan. Ze neemt haar onder meer mee op zoektochten naar fossielen aan de kust. De twee ontwikkelen een intense liefdesrelatie.

De regisseur van de film, Francis Lee, liet eerder weten expres gekozen te hebben voor een liefdesverhaal tussen twee vrouwen. Lee, bekend van God’s Own Country, wilde met Ammonite onder meer bijdragen aan meer homoseksuele liefdesverhalen op het witte doek. „Dit zijn nog altijd de minder vertelde verhalen. En het voelt belangrijk die wel te vertellen.”