Joe Bonamassa komt met nieuw live-album

Op Live At The Sydney Opera House staan tien nummers waarop Bonamassa zich laat begeleiden door muzikanten van wereldfaam. Het gaat om liveversies van songs die op zijn succesalbum Blues of Desperation uit 2016 staan.

Verder meldt de gitarist dat er ook een nieuw studio-album komt. Hij is op dit moment nieuwe songs aan het schrijven en wil komende winter de studio in.