Felipe klaar met zeilen maar nog niet met werk

Zaterdagavond reikte de Spaanse koning zelf de prijzen uit aan de winnaars van de verschillende onderdelen van de zeilregatta die dit jaar voor de 38e keer werd gehouden. De belangrijkste trofee ging naar de Italiaanse winnaar van de ClubSwan 50-klasse waarin Felipe zelf ook uitkwam en als vijfde finishte.

Bij de prijsuitreiking was uiteraard ook de Noorse koning Harald aanwezig, die een warme omhelzing kreeg van zijn Spaanse collega. Ook Harald was er niet in geslaagd de winst te pakken in de ClubSwan-klasse. Hij eindigde in het klassement als tiende.

Zondag moet koning Felipe weer aan de bak. Niet op het water maar voor de fotografen die langskomen voor de fotosessie met het koninklijk gezin.