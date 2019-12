Wordt het toch geen eenzame kerst voor Jennifer Aniston?

Is ze sinds haar scheiding van Justin Theroux in 2017 al een paar jaar single, daar bovenop verloor ze in juli van dit jaar hun geliefde hond, de Duitse herder Dolly. Door Justin werd zij ’hun beschermer’ en ’ons meest loyale gezinslid’ genoemd. Nu ook dit trouwe ’gezinslid’ wegviel, was voor Jennifer haar eenzaamheid compleet.

Geen wonder dat, zo schrijft People nu, eigenlijk al sinds julie voortdurend overweegt een nieuwe pup te nemen. „Oh god, ik heb zo op het punt gestaan een ander hondje te nemen”, zegt ze in het blad.

Extreem schattig

„En mijn goeie vriendin Ellen DeGeneres vindt het maar wat mooi om me te bombarderen met extreem schattige foto’s van dieren die een thuis nodig hebben. En vergis je niet, als ik een biggetje, alpaca, schapen of geiten zou kunnen houden, zou ik het doen!”

Het werd haar zelfs aangeraden door haar ex-man, waarmee ze negeneneenhalf jaar een relatie had, waarvan tweeënhalf jaar als huwelijkspartners. Theroux hoopte met zijn advies Jennifer op zijn minst een paar keer per dag de deur uit te krijgen, sinds ze de laatste jaren hele dagen alleen in huis doorbracht en het contact met de buitenwereld compleet leek te verliezen.

Ze heeft de stap nog niet genomen, maar nu het eind van het jaar nadert en de feestdagen er weer aankomen, zou ze zomaar klaar kunnen zijn voor een beetje warmte in haar leven.