ALWEER muziekverbod voor Donald Trump

„Donald Trump was totaal niet bevoegd om dit nummer te gebruiken”, schrijven Petty’s dochters Adria en Annakim, weduwe Dana en zijn eerste vrouw Jane in de verklaring. „Tom Petty had nooit gewild dat een van zijn nummers gebruikt zou worden voor een haatcampagne. Hij wilde mensen juist graag samenbrengen.”

„Tom schreef dit nummer voor de underdogs, voor de gewone man en voor iedereen”, gaan de dames verder. „We willen duidelijk maken dat iedereen vrij is om te stemmen en te vinden wat ze willen, maar de Petty-familie staat híer niet achter. Wij geloven in Amerika en we geloven in democratie. Maar Donald Trump vertegenwoordigt geen van die twee nobele idealen.”

De familie heeft zijn campagneteam een last onder dwangsom gegeven mocht het nummer nog eens gedraaid worden tijdens een van zijn bijeenkomsten.

Eerder lieten onder meer R.E.M., Nickelback en Ozzy Osbourne al weten dat Trump geen muziek meer van hen mag gebruiken tijdens zijn campagnes.