En dit is het resultaat... van nietsverhullende naaktshoot Roxeanne Hazes

Een paar dagen geleden kondigde Roxeanne de foto's al aan op haar Instagram. „Ik heb een naaktshoot gedaan voor de LINDA.Meiden. Eigenlijk een body positivity shoot. Dat vond ik heel spannend. Ik heb putjes en striae en dat mocht ik allemaal laten zien”, schreef ze, waarmee ze hoge ogen gooide bij haar fans.

Ⓒ Maxime Cardol voor LINDA.meiden Winterboek.

In het blad voor jonge meiden benadrukt ze nog eens hoeveel de shoot voor haar betekent, zeker omdat ze vroeger op school behoorlijk gepest werd - vanwege een nierziekte droeg ze tot haar twaalfde een luier en ze was ’voller dan de meeste meisjes’. Ze kampte met een laag zelfbeeld. Therapie heeft haar geholpen, maar de onzekerheid komt soms weer terug. „Ik heb ja gezegd, omdat ik het niet durfde en het als een overwinning zie dat ik het desondanks toch ging doen.”

„Het ene moment ben ik dat onzekere meisje van zestien, het andere moment ga ik voor de Amsterdam Pride in een doorzichtige bodysuit met alleen een paar stickers op mijn tepels de deur uit. Op die dagen heb ik een schijtmomentje en denk ik: fuck it, ik mag er best zijn.”

En hoewel ze zelf altijd een hekel had aan fitgirls die op Instagram anderen ’het gevoel geven dat je er net als zij óók fantastisch uit moet zien’, begrijpt Roxeanne hen nu wat beter. Zelf viel ze twintig kilo af met hulp van een medisch diëtist en een personal trainer. „Nu ik zelf sport en me veel beter voel – al gaat dat bij mij gepaard met een buikje, striae en wat putjes – begrijp ik ineens hoe fijn het is om andere mensen die struggelen met hun fitheid te helpen.”