Jan Jaap van der Wal: ’Celine Huijsmans is de allerliefste vrouw op aarde’

Van der Wal zat in 2012 in een flinke dip nadat zijn Nederlandse versie van The Daily Show op Comedy Central was geflopt. „Ik lag er helemaal uit: ik werd niet meer gebeld, niemand wilde mij meer aan tafel bij talkshows. Dat was een heel lastige periode voor mijn ego. En na lang denken besloot ik mij bij de situatie neer te leggen en maar weer een theatershow te gaan maken.”

Nog steeds toonden de media geen interesse in Van der Wal. Tot hij een telefoontje kreeg van Wakker Nederland, waar Huijsmans toen voor werkte. „Ze wilden een reportage maken over mij”, vertelt de komiek. „Maar ik was al zo ver in dat proces van afwijzing en frustratie dat ik dacht: ze nemen mij in de maling.”

Kogel

Toch kwam de cameraploeg langs in Heerenveen; Celine Huijsmans deed het interview. „Het was een superleuke middag, je stelde ontzettend leuke vragen. En ik bleef toch maar denken: ze neemt me in de maling, wanneer komt de grap nou.”

Van der Wal wilde dit verhaal altijd nog een keer delen met de presentatrice. „Ik ben je daar nog steeds heel dankbaar voor. Het is oorlogstijd, en de vraag is dan: voor wie wil je een kogel opvangen? Voor Celine Huijsmans, de allerliefste vrouw op aarde.”