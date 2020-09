Annemarie Keizer geraakt door kritiek op mondkapje dochter

De echtgenote van zanger Simon Keizer deelde zaterdag een foto van Kiki die op het vliegveld een mondkapje droeg. „Hier kwamen heel veel lieve reacties op, maar (uiteraard) ook een paar vervelende”, schrijft Annemarie in haar Instagram Stories. „Nu krijg ik wel vaker reacties die minder leuk zijn – dat kan, want uiteraard deelt niet iedereen mijn mening – maar dit keer raakt het mijn (moeder)hart. Beschuldigingen dat we onverantwoord bezig zijn en ons kind in gevaar zouden brengen.”

Annemarie kreeg zelfs de vraag of ze werd betaald voor haar post. „Bijzonder als dat de eerste gedachte is wanneer je een foto ziet van een klein meisje dat eventjes, net als papa en mama, een mondkapje wilde dragen. Totaal onschuldig en veilig. Ik hoop dat sommige mensen niet altijd maar wolven in het bos blijven zien waar ze niet zijn.”

Het Volendamse gezin, dat dol is op reizen, bracht de afgelopen week door in de Italiaanse streek Puglia.