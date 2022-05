Pastoor klaagt Ye aan wegens vermeend plagiaat

Het nummer staat op Wests album Donda, dat vorig jaar uitkwam. Moten is er niet over te spreken „dat de muziekindustrie willens en wetens samples gebruikt zonder de rechtmatige eigenaar in te lichten of om toestemming te vragen.”

Naast Ye klaagt de pastoor ook Universal Music Group Recordings, Def Jam Recordings en G.O.O.D Music aan, van wie hij eveneens een schadevergoeding wil zien. Woordvoerders van de artiest wilden niet reageren op het voorval.

Het is niet de eerste keer dat Ye ongevraagd samples uit bepaalde toespraken of andere opnames gebruikt. Zo zou hij in 2010 voor zijn nummer Power samples ’geleend’ hebben uit het nummer 21st Century Schizoid Man van de band King Crimson uit 1969. Ook toen zou de rapper niet officieel om een licentie gevraagd hebben.