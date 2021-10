Macaulay Culkin toch niet in reboot Home Alone

Disney bracht dinsdag de trailer uit van Home Sweet Home Alone, waarin de 12-jarige Archie Yates, bekend uit Jojo Rabbit, de hoofdrol speelt. De film lijkt hetzelfde principe te volgen als Home Alone uit 1990, waarin Culkin - toen 10 jaar oud - als Kevin McCallister per ongeluk thuis achterbleef toen zijn familie op kerstvakantie ging. Ook Max in de nieuwe film wordt achtergelaten en krijgt bezoek van twee inbrekers, nu gespeeld door Ellie Kemper en Rob Delaney.

Culkin maakte na Home Alone nog een sequel, Home Alone 2: Lost in New York (1992). De franchise ging daarna verder zonder hem; er kwamen nog vier films uit met andere kindsterren in soortgelijke verhalen.