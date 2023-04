Céline Dion brengt na jaren weer nieuwe muziek uit

De release heeft mogelijk te maken met de komst van de film Love Again, waarin Dion een rol als zichzelf speelt naast Sam Heughan en Priyanka Chopra. Eerder werd al gefluisterd dat de film, die op 14 mei uitkomt, gepaard ging met nieuwe muziek van Dion. Haar laatste album Courage stamt alweer uit 2019.

Voor fans van Dion is het nieuws een flinke opsteker. In december moest de zangeres nog talloze concerten voor dit voorjaar afzeggen omdat bij haar een zeldzame neurologische aandoening was geconstateerd. Het herstel verliep zo moeizaam dat ze daardoor niet kon optreden. Het was al langer bekend dat Dion kampt met gezondheidsproblemen maar tot nu toe was altijd onduidelijk wat haar mankeerde.

De eerste shows van Dion staan nu in augustus gepland. Als alles goed gaat, maakt ze haar rentree op het podium met drie concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.