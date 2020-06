GoT-actrice: racisme stopt niet als je beroemd bent

„Ik heb zo vaak racisme meegemaakt, je kent het wel, mensen die dingen naar je roepen in het park. Of als je buiten speelt met je vrienden en iemand zegt opeens iets over wat je bent”, legt Nathalie uit. Ze zegt zelfs dat ze soms wordt gevolgd in winkels, omdat winkeliers haar ervan verdenken dat ze gaat stelen.

Zelfs toen ze begon met acteren vond ze het moeilijk dat ze alleen rollen als stereotypes aanboden kreeg. Wel denkt Nathalie dat de filmindustrie aan het veranderen is, maar toch wordt de aanwezigheid van een etnische minderheid vaak als ’politieke keuze’ gezien.