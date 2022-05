Repertoire Rob de Nijs opnieuw uitgebracht

Sterren

Gitarist Jan de Hont (79) stopt na zestig jaar met optreden

Gitarist Jan de Hont stopt met optreden. Zijn allerlaatste optreden is op zondagmiddag 1 mei in Poppodium de Meester in Almere. De Hont was in de jaren zestig gitarist bij ZZ en De Maskers. Ook werkte hij samen met onder anderen Boudewijn de Groot, Rob de Nijs en Bram Vermeulen.