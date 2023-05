Glennis Grace heeft nieuwe vriend: ’Ik heb het heel fijn’

De zangeres is samen met producer Boyd. „Ik heb het heel fijn. Hij is heel lief”, aldus Glennis. „Hij geeft me een heel goed gevoel.”

Vorig jaar zette Glennis een punt achter haar relatie met Dion Kars. „Via deze weg wil ik mededelen dat mijn relatie over is. Ik wil dit wel met jullie delen, maar wil er verder niks over kwijt”, schreef ze toentertijd op Instagram.