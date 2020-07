Hannah Hoekstra: boodschap op mijn shirt is heel helder

„De lunch op paleis Noordeinde gisteren was heerlijk en inspirerend. De boodschap die op mijn shirt staat is volgens mij heel helder en ik heb daar niks aan toe te voegen”, aldus Hoekstra in een reactie.

De actrice gaat daarnaast verder in op de problematiek die volgens haar in Nederland speelt. „Er wordt nu wereldwijd heel hard gewerkt aan een Black Lives Matter-beweging, en wij in Nederland hebben nog heel wat stappen te zetten”, meent ze.

„Laten we vooral de aandacht vestigen op de samenleving en de maatschappij die we willen worden. Namelijk een samenleving waarin men elkaar respecteert en waarin iedereen gelijk is.”