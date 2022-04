Oscar-producent: politie stond klaar om Will Smith te arresteren

In een clipje dat donderdag van het programma werd vrijgegeven vertelt Packer dat de agenten in gesprek gingen met Chris Rock, die op het podium van de Oscaruitreiking geslagen werd door Smith. Ze lieten Rock weten dat als hij aangifte wilde doen, zij Smith meteen zouden arresteren. De komiek wilde daar volgens Packer echter niets van weten.

De producent was bij dat gesprek en zegt dat hij er bij Rock op aandrong dat hij de politie hem in ieder geval liet uitleggen wat zijn opties waren. „Daarna vroegen de agenten: ’wilt u dat we actie ondernemen?’ en hij zei: ’Nee’.”

Packer, die door Oscar-organisatie de Academy was ingehuurd om de awardshow te produceren, vertelt dat hijzelf zondagavond niet met Smith heeft gesproken. De Academy kondigde woensdag aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van het incident. Smith hangt daarbij een schorsing of zelfs verwijdering uit de prestigieuze organisatie boven het hoofd.