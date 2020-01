Oorlogsepos 1917 passeert half miljoen bezoekers

De film vertelt over twee Britse soldaten die in een race tegen de klok een boodschap moeten overbrengen aan een regiment dat in een Duitse hinderlaag dreigt te lopen. Mendes baseerde de film onder meer op de verhalen van zijn opa die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen vocht.

Het epos geldt als een van de grote kanshebbers bij de Oscars, waarvoor maandagmiddag de nominaties bekend worden gemaakt. De Nederlandse grimeur Tristan Versluis maakt kans op een beeldje voor zijn werk aan alle verminkingen en dode lichamen die in de film worden getoond.

De best bezochte film in Nederland is op dit moment de actiekomedie Bad Boys for Life, van de Belgische regisseurs Bilall Fallah en Adil El Arbi. In het late vervolg op de vorige twee delen worden rechercheurs Mike (Will Smith) en Marcus (Martin Lawrence) geconfronteerd met een wraakzuchtig Mexicaans kartel dat de drugshandel in Miami wil overnemen. De film brak de afgelopen weken ook in de VS al diverse records.