’Brad Pitt (56) en vriendin (27) na drie maanden uit elkaar’

„Het was sowieso geen serieuze relatie, ze hadden het gewoon heel leuk samen”, aldus een bron aan Page Six.

Brad zou Nicole meegenomen hebben naar het Franse chateau dat hij nog steeds deelt met zijn ex-vrouw Angelina Jolie. Opvallend detail was dat Nicole getrouwd is met restauranteigenaar Roland Mary, met wie ze een open huwelijk heeft. Volgens insiders had hij geen enkel probleem met het feit dat zijn vrouw ’iets’ met Pitt had.

De acteur, die momenteel weer thuis in Los Angeles is, is nog steeds verwikkeld in een rechtszaak met Jolie over de voogdij van hun zes kinderen. Hij wil die delen, maar daarvan wil Angelina niets weten.