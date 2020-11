ZIEN: Gigi Hadid en Zayn Malik delen eerste familiefoto

Het model deelde op haar Instagram Stories een aantal foto’s van haar Halloweenkostuum, waaronder de familiefoto met Zayn en haar dochter.

Het is de eerste keer dat het meisje volledig op de foto staat, al is het gezicht van het meisje niet te zien.

Ⓒ Instagram Stories

Het stel had in september bekendgemaakt dat ze de trotse ouders zijn geworden van een dochtertje. Hoe het meisje heet, is nog niet bekend.