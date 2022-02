Showbizzstel Ryan Reynolds en Blake Lively doneert tot 1 miljoen voor Oekraïne

Premium Ondernemen

Lockdown-pakketten om toch een feestje te vieren

Voor Bob van den Biggelaar (33) is het allemaal begonnen. ,,Voor mensen zoals hij was er helemaal niets”, zegt zijn broer Hugo (28), data-marketeer bij Nike. ,,Dus zijn we dat zelf gaan bedenken.” Nu is er de Special Social Club, die feesten organiseert voor mensen met een lichte verstandelijke hand...