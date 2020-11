Vajiralongkorn geeft gezellin eigen monogram

Monogrammen worden in het Thaise koningshuis veelvuldig gebruikt. Ze komen voor bij versieringen op straat en in openbare gebouwen, met name bij bijzondere gelegenheden of verjaardagen van het betrokken lid van de koninklijke familie. Dat ’bijvrouw’ Sineenat Wongvajirapakdi, die een jaar geleden nog door de koning was afgedankt, nu ook een monogram heeft, betekent dat ze er helemaal bij hoort.

De ’royal consort’, die de afgelopen weken ook alleen op pad is gestuurd in Thailand om aan tal van plechtigheden deel te nemen, zal er echter voor waken niet te comfortabel te worden in haar eind augustus weer herstelde positie. Ze heeft de ervaring dat de wispelturige koning echtgenotes en vriendinnen van de ene op de andere dag uit huis kan gooien en in een strafkamp kan plaatsen, of in ballingschap sturen.

Dat laatste gebeurde met zijn tweede vrouw Sujiranee en vier van haar vijf kinderen en het eerste overkwam zijn derde echtgenote Srirasmi en haar ouders, alsmede Sineenat als bijvrouw.