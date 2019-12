DANNY DE MUNK gaat het na zijn vijftigste anders doen

Zanger Danny de Munk viert op 19 februari zijn vijftigste verjaardag. „De laatste jaren zit ik goed in mijn vel en ben ik mentaal veel krachtiger geworden.” Ⓒ Hollandse Hoogte

DANNY DE MUNK zit al bijna veertig jaar in ’het vak’ en ziet op 19 februari Abraham. In de aanloop naar die dag blikt de zanger terug op het verleden en kijkt hij met een nieuwe blik naar de toekomst. De Amsterdamse ster is namelijk van plan om het in het ’tweede gedeelte’ van zijn leven over een andere boeg te gooien. „Ik wil het échte Jordanese levenslied nieuw leven inblazen.”