Gordon nog ’niet op orde’

„Ik heb de steun van mijn familie en vrienden en vooral mijn fans maar die kunnen de leegte in mijn hart maar niet opvullen”, aldus Gordon, die vrijdag precies acht maanden nuchter is. De presentator en zanger worstelt met de verleiding van drank en drugs omdat hij ’vooral de laatste weken heel slecht’ in zijn vel zit. „Ik weet dat ik nooit meer terug wil naar mijn oude leven maar buiten die buitenkant die shined is het vanbinnen maar niet op orde.”

Gordon denkt dat zijn voortdurende strijd om van de verdovende middelen af te blijven makkelijker zou zijn ’met iemand naast je’. „Die je steunt en je lief heeft voor wie je bent. (...) Ik ben zo klaar met al dat zweverige gelul van ’eerst van jezelf houden’. Pfff nou dat doe ik hoor. Al heel lang, anders was ik nooit zover gekomen. Maar als BN’er is het vrijwel onmogelijk om sowieso iets op te bouwen met iemand. Kortom, ik doe deze strijd alleen en ga het verdomme niet opgeven!”

De 51-jarige entertainer zei eind vorig jaar te hopen dat er in 2020 ’eindelijk eens een keer een normale, leuke vent’ op zijn pad zou komen. „Ik heb al zolang gewacht.”